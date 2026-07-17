Milano incendio vicino al Duomo | fiamme sul tetto di un palazzo

Un incendio è scoppiato sul tetto di un edificio al civico 31 di corso Vittorio Emanuele, vicino a piazza Duomo e alla Rinascente. Le fiamme si sono sviluppate sul tetto di un palazzo nel centro di Milano. Non sono ancora note le cause dell’incendio e non sono stati segnalati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un incendio è divampato sul tetto di uno stabile al civico 31 di corso Vittorio Emanuele, nel cuore di Milano, a pochi passi dalla Rinascente e da piazza Duomo. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco, comprese alcune autoscale, impegnati nelle operazioni di spegnimento. Dal palazzo si è alzata un’alta nube di fumo visibile anche a distanza. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni, non risultano persone coinvolte. Presenti anche gli agenti della Polizia locale, che hanno provveduto a bloccare la viabilità nella zona interessata. L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Milano, vasto incendio al deposito BRT: alta colonna di fumo

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