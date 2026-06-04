Un incendio si è sviluppato nel secondo piano di un edificio di cinque piani in via Crispi a Trieste. Durante le operazioni di spegnimento, un’auto che stava passando si è scontrata con l’autobotte dei vigili del fuoco. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, che hanno lavorato per contenere i danni all’appartamento e all’edificio. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

TRIESTE - Un incendio è scoppiato all'interno di un appartamento al secondo piano di uno stabile di cinque piani in via Crispi a Trieste. È successo questa sera, giovedì 4 giugno, prima delle 20. Il rogo ha avvolto la camera da letto e, fortunatamente, all'interno dell'appartamento non c'erano persone. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio della polizia accorsa sul posto. I soccorsi Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Opicina che hanno raggiunto l'appartamento al secondo piano e individuato la stanza dove c'era l'incendio. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme, anche se, per precauzione, tutti e 10 gli appartamenti dello stabile sono stati evacuati. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incendio in un appartamento, un'auto si scontra con l'autobotte dei vigili del fuoco che stavano andando a spegnere le fiamme

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