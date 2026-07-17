Milano incendio in una terrazza vicino alla Rinascente in Piazza Duomo causato da malfunzionamento di condizionatore - VIDEO

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato questa mattina intorno alle 6 su una terrazza in corso Vittorio Emanuele, nel centro di Milano, vicino alla Rinascente. Le fiamme sono state causate da un malfunzionamento di un condizionatore nell’appartamento. Non sono stati segnalati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Nessuna altra struttura è stata coinvolta.