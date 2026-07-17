Milano incendio in una terrazza vicino alla Rinascente in Piazza Duomo causato da malfunzionamento di condizionatore - VIDEO
Un incendio si è sviluppato questa mattina intorno alle 6 su una terrazza in corso Vittorio Emanuele, nel centro di Milano, vicino alla Rinascente. Le fiamme sono state causate da un malfunzionamento di un condizionatore nell’appartamento. Non sono stati segnalati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Nessuna altra struttura è stata coinvolta.
L'incendio è scoppiato intorno alle 6 sulla terrazza di un appartamento situato in corso Vittorio Emanuele, nel pieno centro di Milano. Secondo le prime informazioni emerse, il rogo sarebbe stato provocato dal malfunzionamento di un impianto di condizionamento Attimi di apprensione all'alba d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Milano, incendio in palazzo a pochi passi dal Duomo - RTL 102.5
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Incendio in piazza Duomo a Milano, fiamme sul tetto di un palazzo reddit
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