Una quarantina di persone si sono radunate davanti al Palazzo di Giustizia di Milano, formando un flash mob con famiglie sospese e un gioco dell’oca gigante. Tra le persone presenti, alcune portavano cartelli e palloncini. Il Comitato Famiglie Sospese ha annunciato l’intenzione di presentare un’istanza di dissequestro dei cantieri, attualmente fermi a causa di un’inchiesta sulla pianificazione urbanistica.

Il Comitato Famiglie Sospese ha messo sul tavolo l’ipotesi di un’istanza di dissequestro dei cantieri bloccati dall’ inchiesta della procura di Milano sull’urbanistica. “Due anni dove non abbiamo ancora idea se ci sarà un processo e la data di inizio di questo, quindi stiamo valutando l’ipotesi come Comitato di Famiglie Sospese di fare noi istanza per il dissequestro di questi cantieri, perché dopo oltre due anni in cui non esiste neanche una data ci chiediamo se questa sia effettivamente giustizia o meno”. A dirlo è Filippo Borsellino, portavoce del comitato, a margine del flash mob che le famiglie hanno inscenato davanti al Palazzo di Giustizia di Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Lapresse.it - Milano: flash mob famiglie sospese davanti al Palazzo di Giustizia, simulato il gioco dell'oca

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milano, flash mob delle «Famiglie sospese» davanti al Palazzo di Giustizia: simulato il «gioco dell'oca»A Milano, un gruppo di famiglie ha organizzato un flash mob davanti al Palazzo di Giustizia.

Caos urbanistica, flash mob "Famiglie Sospese" davanti al tribunale di MilanoUn gruppo di famiglie si è radunato davanti al tribunale di Milano, spegnendo due candeline su una torta senza che ci siano stati sviluppi concreti.

Milano, flash mob delle Famiglie sospese davanti al Palazzo di Giustizia: simulato il gioco dell'oca(LaPresse) – Il Comitato Famiglie sospese ha messo sul tavolo l'ipotesi di un'istanza di dissequestro dei cantieri bloccati dall'inchiesta della procura di Milano sull'urbanistica. Due anni dove no ... msn.com

Caos urbanistica, flash mob Famiglie sospese davanti al tribunale di MilanoIl comitato: ora istanze di dissequestro, dubbi sull'ex pm candidata. E gli artigiani perdono 1,5 miliardi ... msn.com