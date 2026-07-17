A Milano, un gruppo di famiglie ha organizzato un flash mob davanti al Palazzo di Giustizia. Hanno simulato il gioco dell’oca, con cartelli e movimenti simbolici. Contestualmente, il Comitato ha presentato un’istanza per chiedere il dissequestro di alcuni cantieri, che erano stati bloccati a seguito di un’inchiesta della procura sull’urbanistica. La protesta ha coinvolto una ventina di persone, che si sono alternate nel gesto collettivo.

(LaPresse) – Il Comitato «Famiglie sospese» ha messo sul tavolo l'ipotesi di un'istanza di dissequestro dei cantieri bloccati dall'inchiesta della procura di Milano sull'urbanistica. «Due anni dove non abbiamo ancora idea se ci sarà un processo e la data di inizio di questo, quindi stiamo valutando l'ipotesi come Comitato di Famiglie Sospese di fare noi istanza per il dissequestro di questi cantieri, perché dopo oltre due anni in cui non esiste neanche una data ci chiediamo se questa sia effettivamente giustizia o meno». A dirlo è Filippo Borsellino, portavoce del comitato, a margine del flash mob con il «gioco dell'oca» che le famiglie hanno inscenato davanti al Palazzo di Giustizia di Milano. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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© Video.corriere.it - Milano, flash mob delle «Famiglie sospese» davanti al Palazzo di Giustizia: simulato il «gioco dell'oca»

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