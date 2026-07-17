Caos urbanistica flash mob Famiglie Sospese davanti al tribunale di Milano
Un gruppo di famiglie si è radunato davanti al tribunale di Milano, spegnendo due candeline su una torta senza che ci siano stati sviluppi concreti. Il flash mob, organizzato dal Comitato delle Famiglie Sospese, ha attirato l’attenzione sulla situazione dell’urbanistica, ma nessuna decisione ufficiale è stata annunciata durante l’evento. La protesta si è svolta senza incidenti, con le famiglie che hanno manifestato pacificamente.
Hanno spento la seconda candelina sulla torta davanti al Tribunale di Milano ma non c’è nessun passo avanti da festeggiare, anzi. Il Comitato delle Famiglie Sospese che riunisce i proprietari di alloggi mai realizzati o in cantieri bloccati dalle inchieste sull’urbanistica hanno inscenato questa mattina un flash mob e annunciando che a questo punto si preparano a «presentare come associazione delle istanze di dissequestro dei progetti bloccati» spiega il portavoce Filippo Borsellino. Due anni fa esatti, il sequestro del cantiere «Lac» al parco delle Cave, da allora «non è stata neanche fissata la data di inizio del processo, non si sa nemmeno se ci sarà mai un processo». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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