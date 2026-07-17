caos urbanistica flash mob famiglie sospese davanti al tribunale di milano

Notizia in breve

Un gruppo di famiglie si è radunato davanti al tribunale di Milano, spegnendo due candeline su una torta senza che ci siano stati sviluppi concreti. Il flash mob, organizzato dal Comitato delle Famiglie Sospese, ha attirato l’attenzione sulla situazione dell’urbanistica, ma nessuna decisione ufficiale è stata annunciata durante l’evento. La protesta si è svolta senza incidenti, con le famiglie che hanno manifestato pacificamente.