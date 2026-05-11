Estate senza giochi per i bambini | rimosse casine e scivolo Il flash mob delle famiglie
Nel parco pubblico di via Curina sono stati rimossi giochi come casine e scivoli, lasciando l’area senza strutture per i bambini. Le famiglie hanno organizzato un flash mob per manifestare il loro disagio, dopo aver inviato numerose segnalazioni negli anni senza ottenere risposte. Alla fine, l’area si presenta vuota e priva di attrezzature, diventando un luogo abbandonato.
Anni e anni di segnalazioni affinché non si arrivasse a un punto di non ritorno, ma alla fine il parco pubblico di via Curina è diventato fantasma. Alcuni giorni fa i giochi in legno, sicuramente deteriorati, ma utilizzati da tanti bambini, sono stati tolti dagli addetti del comune di Arezzo. Una.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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