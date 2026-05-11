Estate senza giochi per i bambini | rimosse casine e scivolo Il flash mob delle famiglie

Nel parco pubblico di via Curina sono stati rimossi giochi come casine e scivoli, lasciando l’area senza strutture per i bambini. Le famiglie hanno organizzato un flash mob per manifestare il loro disagio, dopo aver inviato numerose segnalazioni negli anni senza ottenere risposte. Alla fine, l’area si presenta vuota e priva di attrezzature, diventando un luogo abbandonato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui