Francesca Tucci flash mob al Cardarelli | Vogliamo giustizia

Notizia in breve

Un gruppo di amici e parenti di una ragazza di 23 anni, deceduta dopo un intervento in intramoenia presso un ospedale, si è radunato allo scalone dell’ospedale. Hanno organizzato un flash mob per ricordare la giovane e chiedere chiarezza e giustizia sulla sua morte. La manifestazione è durata pochi minuti e si è svolta in silenzio, con alcuni presenti che hanno esposto cartelli e slogan.