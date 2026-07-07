Francesca Tucci flash mob al Cardarelli | Vogliamo giustizia
Un gruppo di amici e parenti di una ragazza di 23 anni, deceduta dopo un intervento in intramoenia presso un ospedale, si è radunato allo scalone dell’ospedale. Hanno organizzato un flash mob per ricordare la giovane e chiedere chiarezza e giustizia sulla sua morte. La manifestazione è durata pochi minuti e si è svolta in silenzio, con alcuni presenti che hanno esposto cartelli e slogan.
Tempo di lettura: 2 minuti Amici e familiari di Francesca Tucci, la 23enne morta al Cardarelli di Napoli dopo un intervento eseguito in intramoenia, si sono ritrovati sullo scalone di ingresso dell’azienda ospedaliera per un flash mob dedicato alla memoria della giovane, in cui hanno chiesto che sulla vicenda vengano fatte chiarezza e giustizia. All’iniziativa hanno partecipato anche il fratello e il fidanzato della vittima, che viveva ad Afragola e studiava Giurisprudenza. La procura di Napoli ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia sul corpo di Francesca. Tre i medici indagati. “ Francesca si è spenta due giorni dopo un’operazione... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Il dolore del fidanzato di Francesca Tucci morta al Cardarelli dopo un intervento chirurgico
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Giutizia per Francesca Antonia Tucci, il sit-in al Cardarelli facebook
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