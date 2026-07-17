milano cortina consulta contro i pm

La Corte costituzionale ha deciso che la fondazione responsabile dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 era un soggetto privato già dal 2020, respingendo così l’ipotesi di un’indagine penale sugli appalti digitali. La decisione favorisce il governo e potrebbe portare all’archiviazione dell’inchiesta avviata dalla Procura di Milano. La questione riguardava il ruolo della fondazione e il suo inquadramento legale nel periodo degli appalti.

Si avvia verso l’archiviazione l’inchiesta sugli appalti digitali di Milano-Cortina 2026. Ieri la Corte costituzionale ha dato ragione al governo e torto, su un punto decisivo, alla Procura di Milano: la Fondazione incaricata di organizzare i Giochi olimpici e paralimpici invernali era un soggetto privato già dal 2020. Il decreto approvato quattro anni dopo, dunque, non avrebbe cambiato le regole a indagine in corso per salvare gli indagati. Avrebbe soltanto chiarito ciò che la legge prevedeva fin dall’inizio.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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