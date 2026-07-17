Milano-Cortina Consulta contro i pm

Da laverita.info 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Corte costituzionale ha deciso che la fondazione responsabile dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 era un soggetto privato già dal 2020, respingendo così l’ipotesi di un’indagine penale sugli appalti digitali. La decisione favorisce il governo e potrebbe portare all’archiviazione dell’inchiesta avviata dalla Procura di Milano. La questione riguardava il ruolo della fondazione e il suo inquadramento legale nel periodo degli appalti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si avvia verso l’archiviazione l’inchiesta sugli appalti digitali di Milano-Cortina 2026. Ieri la Corte costituzionale ha dato ragione al governo e torto, su un punto decisivo, alla Procura di Milano: la Fondazione incaricata di organizzare i Giochi olimpici e paralimpici invernali era un soggetto privato già dal 2020. Il decreto approvato quattro anni dopo, dunque, non avrebbe cambiato le regole a indagine in corso per salvare gli indagati. Avrebbe soltanto chiarito ciò che la legge prevedeva fin dall’inizio.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

Segui gli aggiornamenti su Milano.

milano cortina consulta contro i pm
© Laverita.info - Milano-Cortina, Consulta contro i pm
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Milano Cortina movie

Video Milano Cortina movie

Notizie e thread social correlati

Milano-Cortina: Consulta boccia pm, questione inammissibile su FondazioneLa Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate riguardo alla Fondazione Milano-Cortina.

Olimpiadi Milano-Cortina, la Consulta boccia i pm: «Il decreto legge sulla natura privata della Fondazione non è incostituzionale»La Corte Costituzionale ha respinto la richiesta dei pm milanesi riguardante la costituzionalità del decreto legge che definisce la natura privata...

Temi più discussi: La Consulta boccia il ricorso sulla Fondazione Milano-Cortina: La norma c’era già nel 2020; Olimpiadi Milano-Cortina, la Consulta boccia i pm: Il decreto legge sulla natura privata della Fondazione non è incostituzionale; Olimpiadi Milano-Cortina, l’inchiesta va fuori pista. La Consulta: Legittimo il decreto sulla privatizzazione della Fondazione; Lo status privato della Fondazione Milano-Cortina era legittimo.

milano cortina milano cortina consulta controMilano Cortina, Fondazione pubblica o privata? La Corte Costituzionale ferma i dubbi di legittimità. Inchiesta verso lo stopVENEZIA - Pubblica o privata? Il nodo sulla natura di Milano Cortina 2026 è stato formalmente sciolto ieri dalla Corte Costituzionale, con una sentenza che ha dichiarato inammissibili ... ilgazzettino.it

milano cortina milano cortina consulta controOlimpiadi Milano-Cortina, l’inchiesta va fuori pista. La Consulta: Legittimo il decreto sulla privatizzazione della FondazioneLa Corte costituzionale ha respinto i dubbi. Va a binario morto l’indagine della Procura sulle 35 assunzioni poco trasparenti e su fenomeni di nepotismo ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web