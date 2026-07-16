Milano-Cortina | Consulta boccia pm questione inammissibile su Fondazione
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate riguardo alla Fondazione Milano-Cortina. La decisione riguarda un ricorso presentato contro alcune norme legate alla gestione della Fondazione, che organizza i Giochi invernali. La pronuncia si riferisce a una questione sollevata in sede giudiziaria, che ora è stata respinta per inammissibilità. La Corte ha così confermato la validità delle norme contestate.
Milano, 16 lug. (Adnkronos) - La Corte Costituzionale ha dichiarato "inammissibili le questioni di legittimità costituzionale" sollevate dalla Procura di Milano dell'inchiesta sulla Fondazione Milano-Cortina, organizzatrice delle ultime Olimpiadi invernali, ravvisando che da parte dei pm milanesi la censura del decreto legge del governo Meloni del 2024 si fondasse "su un'erronea ricostruzione del quadro normativo". Il presidente Rocca a Il Tempo: mascherine, se il pasticcio di Zingaretti l'avesse fatto il centrodestra. UNESCO, per la prima volta le Consulte studentesche ai lavori del Comitato di alto livello. Valditara: “Italia protagonista anche per il modello di partecipazione studentesca ai processi decisionali”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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