Milano-Cortina | Consulta boccia pm questione inammissibile su Fondazione

Notizia in breve

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate riguardo alla Fondazione Milano-Cortina. La decisione riguarda un ricorso presentato contro alcune norme legate alla gestione della Fondazione, che organizza i Giochi invernali. La pronuncia si riferisce a una questione sollevata in sede giudiziaria, che ora è stata respinta per inammissibilità. La Corte ha così confermato la validità delle norme contestate.