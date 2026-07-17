Milan serve anche cedere | la Premier arriva in soccorso dei rossoneri Estupinian e Tomori possono salutare presto

La società di calcio sta lavorando per rinnovare la rosa, con obiettivi di mercato e cessioni. Tra i giocatori coinvolti ci sono Estupinian e Tomori, che potrebbero lasciare il club nel prossimo mercato estivo. La Premier League si sta muovendo per offrire opportunità di acquisto, contribuendo a generare entrate e a ridurre il numero di giocatori in rosa. La strategia include anche l'acquisto di nuovi giocatori per soddisfare le richieste dell’allenatore.

Ritoccare la rosa per accontentare Amorim, ma anche cedere per fare cassa e sfoltire. Gli uomini mercato del Milan hanno una doppia missione in questo mercato estivo e ad aiutare i rossoneri sul fronte uscite potrebbe essere la ricca Premier League. Sì perché in queste ore due club inglesi stanno intensificando i contatti per assicurarsi Fikayo Tomori e Pervis Estupinan, entrambi in uscita. Sul primo c'è il forte interesse del Coventry City, neo-promosso in massima serie, mentre a volere l'esterno è Unai Emery all'Aston Villa., La trattativa con al centro l'ecuadoriano è quella più avanzata: l'ex Brighton ha già l'intesa con il club di Birmingham che invece non ha ancora soddisfatto totalmente le richieste del Milan. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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