Fikayo Tomori potrebbe lasciare il Milan: una squadra di Premier si è fatta avanti. L'inglese, acquistato dal Chelsea nel 2021 per 35 milioni di euro, ha giocato finora con continuità. Anche Ricci potrebbe partire, ma non ci sono ancora conferme ufficiali.

L'esperienza in rossonero di Fikayo Tomori sembra essere giunta al termine. Acquistato dal Chelsea nel 2021 per 35 milioni di euro, Il difensore inglese sia fin da subito rivelato fondamentale nel reparto arretrato rossonero. Nei primi anni ha mostrato qualità incredibili, che gli hanno permesso di diventare uno dei senatori di questo Milan. Ultimamente però il suo rendimento è gradualmente calato e, dopo una stagione non entusiasmante con Fonseca e Conçeicao alla quale è seguita un'altra annata opaca in rossonero con Allegri, il futuro di Tomori potrebbe essere lontano da Milano. Il Milan non sarebbe intenzionato a prolungare il suo contratto, in scadenza nel 2027, ma non vorrebbe nemmeno perderlo a zero l'anno prossimo: ecco allora che i rossoneri tenteranno di cederlo quest'estate, se dovessero arrivare offerte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Tomori in uscita? Su di lui una squadra di Premier. E anche Ricci potrebbe salutare

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