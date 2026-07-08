Il Milan ha deciso di rinforzare il reparto offensivo e, in vista della prossima stagione, il tecnico Ruben Amorim ha espresso la volontà di avere un trequartista capace di saltare l’uomo e di giocare su entrambe le fasce. La strategia dei rossoneri prevede di cedere alcuni elementi, tra cui Gonçalo Ramos e Mario Gila, per finanziare l’operazione. Due nomi sono in pole position per il nuovo acquisto.

Gonçalo Ramos e Mario Gila non saranno gli unici rinforzi che il Milan consegnerà a Ruben Amorim. La campagna rafforzamenti dei rossoneri prosegue con una priorità chiara: acquistare un nuovo trequartista che sappia saltare l'uomo e giocare su entrambe le fasce. Cardinale, anche in questo caso, ha messo in cantiere un investimento pesante. D'altronde i primi nomi sul taccuino, quelli di Kerim Alajbegovic (ora al Bayer Leverkusen) e Konstantinos Karetsas del Genk, sono profili interessanti ma costosi. Per entrambi non si va sotto i 30 milioni di euro e per l'assalto sarà necessario l'addio di un big, probabilmente Leao che è ufficialmente sul mercato. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Milan, adesso Amorim vuole un trequartista: due i nomi in pole, la strategia. Serve anche cedere

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ECCO IL MILAN DI AMORIM! LE IDEE E I PRINCIPI DI GIOCO DEL NUOVO ALLENATORE! Con Lavagna Tattica

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