Milan adesso Amorim vuole un trequartista | due i nomi in pole la strategia Serve anche cedere
Il Milan ha deciso di rinforzare il reparto offensivo e, in vista della prossima stagione, il tecnico Ruben Amorim ha espresso la volontà di avere un trequartista capace di saltare l’uomo e di giocare su entrambe le fasce. La strategia dei rossoneri prevede di cedere alcuni elementi, tra cui Gonçalo Ramos e Mario Gila, per finanziare l’operazione. Due nomi sono in pole position per il nuovo acquisto.
Gonçalo Ramos e Mario Gila non saranno gli unici rinforzi che il Milan consegnerà a Ruben Amorim. La campagna rafforzamenti dei rossoneri prosegue con una priorità chiara: acquistare un nuovo trequartista che sappia saltare l'uomo e giocare su entrambe le fasce. Cardinale, anche in questo caso, ha messo in cantiere un investimento pesante. D'altronde i primi nomi sul taccuino, quelli di Kerim Alajbegovic (ora al Bayer Leverkusen) e Konstantinos Karetsas del Genk, sono profili interessanti ma costosi. Per entrambi non si va sotto i 30 milioni di euro e per l'assalto sarà necessario l'addio di un big, probabilmente Leao che è ufficialmente sul mercato. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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Dopo Ramos e Gila, il mercato del Milan continua: Amorim vuole un nuovo trequartista! #Milan #Calciomercato facebook
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