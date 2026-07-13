Milan Estupinan ai saluti | interessamento da club di Premier League e Liga

Notizia in breve

Il Milan sta valutando la cessione di Pervis Estupinan, che ha trascorso una sola stagione con il club. Secondo fonti, il difensore sarebbe nel mirino di squadre della Premier League e della Liga. La decisione finale dipenderà dalle trattative in corso e dalle offerte ricevute. Non sono ancora stati annunci ufficiali riguardo a una cessione imminente. La volontà del club e del giocatore non sono state rese pubbliche.