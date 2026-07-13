Milan Estupinan ai saluti | interessamento da club di Premier League e Liga
Il Milan sta valutando la cessione di Pervis Estupinan, che ha trascorso una sola stagione con il club. Secondo fonti, il difensore sarebbe nel mirino di squadre della Premier League e della Liga. La decisione finale dipenderà dalle trattative in corso e dalle offerte ricevute. Non sono ancora stati annunci ufficiali riguardo a una cessione imminente. La volontà del club e del giocatore non sono state rese pubbliche.
Nei progetti della rivoluzione che sta vivendo il Milan in questa sessione di mercato sembra esserci anche l’addio di Pervis Estupinan dopo una sola e deludente stagione in rossonero. Come riportato da Andrea Distaso su Calciomercato.com, il giocatore rientrerà a Milanello nei prossimi giorni dove inizierà a lavorare con il resto del gruppo, con la consapevolezza che il proprio futuro potrebbe non essere a tinte rossonere. I numeri di una stagione sotto le aspettative. Arrivato la scorsa estate dal Brighton per circa 20 milioni di euro, il terzino ecuadoriano aveva il compito di sostituire Theo Hernandez, fino a quel momento pilastro della difesa rossonera. 🔗 Leggi su Milanzone.it
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