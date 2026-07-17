Il Milan sta per ufficializzare il rinnovo di contratto di Modric, con tre telefonate tra il giocatore e il tecnico che hanno portato all’accordo. La firma potrebbe arrivare a breve. La società ha già investito molto nel settore difensivo e offensivo, e ora punta a rafforzare il centrocampo con questo accordo. La trattativa sembra avviata verso la conclusione positiva.

Dopo aver blindato la difesa e l'attacco con investimenti faraonici, il Milan è pronto a piazzare il colpo di leadership e qualità per il proprio centrocampo. La campagna acquisti estiva del club rossonero, inaugurata dagli arrivi di Gonçalo Ramos (prelevato dal PSG per 74 milioni di euro più bonus) e Mario Gila (acquistato dalla Lazio per 27,5 milioni di euro più bonus), si arricchirà presto di un tassello d'esperienza internazionale: il gradito ritorno di Luka Modri?. Il fuoriclasse croato, classe 1985 e Pallone d'Oro 2018, è attualmente svincolato dopo la scadenza del suo contratto avvenuta lo scorso 30 giugno. Finora, il regista di Zara... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, ad un passo il rinnovo di Modri?: tre telefonate con Amorim e firma imminente

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Il futuro di Luka Modric e le strategie di mercato del Milan

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