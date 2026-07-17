Milan ad un passo il rinnovo di Modri? | tre telefonate con Amorim e firma imminente

Da pianetamilan.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Milan sta per ufficializzare il rinnovo di contratto di Modric, con tre telefonate tra il giocatore e il tecnico che hanno portato all’accordo. La firma potrebbe arrivare a breve. La società ha già investito molto nel settore difensivo e offensivo, e ora punta a rafforzare il centrocampo con questo accordo. La trattativa sembra avviata verso la conclusione positiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo aver blindato la difesa e l'attacco con investimenti faraonici, il Milan è pronto a piazzare il colpo di leadership e qualità per il proprio centrocampo. La campagna acquisti estiva del club rossonero, inaugurata dagli arrivi di Gonçalo Ramos (prelevato dal PSG per 74 milioni di euro più bonus) e Mario Gila (acquistato dalla Lazio per 27,5 milioni di euro più bonus), si arricchirà presto di un tassello d'esperienza internazionale: il gradito ritorno di Luka Modri?. Il fuoriclasse croato, classe 1985 e Pallone d'Oro 2018, è attualmente svincolato dopo la scadenza del suo contratto avvenuta lo scorso 30 giugno. Finora, il regista di Zara... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

milan ad un passo il rinnovo di modri tre telefonate con amorim e firma imminente
© Pianetamilan.it - Milan, ad un passo il rinnovo di Modri?: tre telefonate con Amorim e firma imminente
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Il futuro di Luka Modric e le strategie di mercato del Milan

Video Il futuro di Luka Modric e le strategie di mercato del Milan

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Milan, le Top News: la deadline per Glasner e Rangnick, i contatti con Amorim e il rinnovo di Modric

Milan, le Top News: l'offerta per Amorim, il rinnovo di Modric e la stoccata di GallianiIn giornata sono emerse nuove informazioni su Milan, tra cui un'offerta per un calciatore portoghese, il rinnovo di contratto di un centrocampista e...

Temi più discussi: Milan ad un passo da Mario Gila: i rossoneri investono 30 milioni; Milan, Modric rinnova fino al 2027: la firma ad un passo; Zaniolo per il Milan! Tomori, brutta fine: dal no alla Juve al Coventry o all'Arabia; Calciomercato Serie A: Roma mette in stand-by Greenwood, Gila ad un passo dal Milan.

milan ad un passoGila ad un passo dal Milan: 5 anni di contratto a 5 milioni a stagione! Affare vicino alla chiusuraGila ad un passo dal Milan: 5 anni di contratto a 5 milioni a stagione! Affare vicino alla chiusura. Segui gli aggiornamenti Mario Gila è a un passo dal trasferimento al Milan dopo il sorpasso decisiv ... msn.com

Mercato Milan, doppio regalo ad Allegri: Fullkrug a un passo e il Chelsea offre Disasi, il puntoMILANO - Chiamatelo re Mida Max. Dategli giocatori veri e lui li trasformerà in oro, in elementi in grado di aiutarlo a raggiungere gli obiettivi prefissati col club. Allegri nella sua lunga ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web