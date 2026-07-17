Il Milan cerca di convincere Luka Modric a rimanere in rosa, con interventi di dirigenti e anche di Ibrahimovic. Il club lavora per trattenere il centrocampista croato, mentre Modric deve decidere sul suo futuro. Ibrahimovic ha parlato direttamente al club, che si mostra compatto nella strategia di rinnovo. La decisione finale di Modric è attesa nelle prossime settimane.

Il club rossonero compatto per trattenere il fuoriclasse croato Modric: dopo Cardinale e Amorim, anche Ibrahimovic è intervenuto personalmente. Il Milan continua a lavorare con determinazione per convincere Luka Modric a proseguire la sua avventura in rossonero. La decisione definitiva del centrocampista croato è attesa a breve, dopo che il giocatore aveva scelto di rinviare ogni valutazione fino al termine del Mondiale. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Secondo quanto riportato dalla stampa croata, anche Zlatan Ibrahimovic, oggi consulente della proprietà RedBird, avrebbe contattato Modric in ben due occasioni, ribadendogli quanto il club desideri la sua permanenza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Milan in attesa: Ibrahimovic insiste, Modric è pronto a decidere il suo futuro

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