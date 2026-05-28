Dopo la Coppa del Mondo, il centrocampista sta valutando il suo futuro. Il Real Madrid ha manifestato la disponibilità ad accoglierlo nuovamente nella squadra. La decisione arriverà nelle prossime settimane. Attualmente, il giocatore si trova in fase di riflessione e non ha ancora annunciato ufficialmente il suo percorso. La situazione resta aperta, con l’esito ancora da definire.

2026-05-28 16:04:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Si prevede che Luka Modric prenda una decisione sul suo futuro dopo la Coppa del Mondo della Croazia quest’estate, con crescente incertezza sul fatto che il centrocampista veterano continuerà a giocare oltre il torneo. Il 40enne ha vissuto un finale di stagione frustrante con l’AC Milan, che ha mancato la qualificazione alla Champions League dopo la sconfitta contro il Cagliari a San Siro. Modric ha collezionato 35 presenze in tutte le competizioni durante la sua prima stagione in Italia, segnando due volte e fornendo tre assist mentre il Milan è rimasto in lizza per un piazzamento tra i primi quattro per gran parte della stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Modric è pronto a decidere il futuro con il Real Madrid pronto ad accogliere il centrocampista a casa dopo la Coppa del Mondo

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