Milan le prime scelte di Amorim | ecco tutti i convocati per il raduno a Milanello

Sta per partire la nuova stagione del Milan: domani è il primo mattone che verrà posato per il 2026-27. I calciatori si troveranno a Milanello per l'inizio del raduno, il primo guidato dal nuovo allenatore Ruben Amorim. Ricordiamo che grazie al lavoro dell'inviato Stefano Bressi, Pianeta Milan seguirà la giornata con LIVE e contenuti a riguardo. Alle 18:00 ci sarà anche l'allenamento pomeridiano aperto al pubblico e ai tifosi presenti al centro sportivo del Diavolo. promowebapp I convocati della prima squadra di Ruben Amorim. Ecco i calciatori convocati da Ruben Amorim e che parteciperanno agli allenamenti a partire da domani, lunedì 13 luglio 2026 presso il centro sportivo di Milanello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Milan, le prime parole di Ruben Amorim da allenatore rossonero

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