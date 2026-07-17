Il Milan sta monitorando Konstantinos Karetsas, trequartista del Genk nato nel 2007, considerato un talento emergente. Il club rossonero dà molta attenzione ai giovani profili in Europa e il nome del giocatore ha suscitato interesse tra i grandi club continentali. Karetsas è tra gli obiettivi di mercato del Milan, che valuta le possibilità di portarlo in Italia. Nessuna trattativa ufficiale è stata annunciata.

Il calciomercato del Milan guarda con molta importanza al futuro e, in particolare, a tutti i prospetti migliori in giro per l'Europa. Tra i profili più seguiti dal club rossonero c'è ovviamente Konstantinos Karetsas, trequartista classe 2007 del Genk. Milan, il diavolo punta la stellina Karetsas. Sulle tracce del giovane, però, non c'è solo il Milan: anche il Borussia Dortmund si è mosso con molta decisione. A fare il punto della situazione ci ha pensato direttamente Dimitri de Condé, Head of Football del Genk che, durante un'intervista rilasciata ai microfoni di Her Laatste Nieuws ha voluto blindare il proprio gioiello. Il dirigente del club belga non ha nascosto il forte appeal che ha Karetsas, confermando che mezza Europa si è fatta avanti per cercare di strappare al club il proprio gioiellino. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, De Condè su Karetsas: "Suscita l’interesse dei più grandi club europei"

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