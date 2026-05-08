Jaissle | Kessie top player! Interesse del Milan? E’ un club fantastico

L'allenatore dell'AI Ahli ha commentato il rendimento di un centrocampista, definendolo un giocatore di alto livello. Ha anche parlato dell'interesse del Milan, senza fornire dettagli specifici, e ha menzionato il club come un'istituzione di grande rilievo. La conversazione si è concentrata su aspetti tecnici e su alcuni aspetti legati al passato del club rossonero, senza approfondire questioni personali o ufficiali.

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Matthias Jaissle, attuale allenatore dell'AI Ahli, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset. Il giovane allenatore, vincitore della Supercoppa Saudita e di due AFC Champions League, ha voluto svelare alcuni retroscena legati al Milan. Alcuni anni fa, infatti, si parlava proprio di un'interessamento del club rossoneri nei suoi confronti. Jaissle, infatti, ha voluto commentare queste voci, spostandosi poi a raccontare un aneddoto legato a Milan-Salisburgo, quando in panchina sedeva ancora Stefano Pioli. Spazio, però, anche per Franck Kessie, ex centrocampista rossonero. Le sue parole: "Come posso rispondere.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Jaissle: “Kessie top player! Interesse del Milan? E’ un club fantastico” Notizie correlate Jaissle e l’interesse del Milan: “All’epoca guardavo molte partite” Poi le parole su KessieMatthias Jaissle, allenatore dell'AI Ahli, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset. Calciomercato Milan, Tare si fionda sul top player a parametro zero: “Reale interesse”Mentre l'attenzione di Massimiliano Allegri e dei suoi giocatori è rivolta al campo, quella dei dirigenti del Milan è incentrata - anche - sul...