Mercoledì sera, l’Inghilterra è stata eliminata dalla Coppa del Mondo FIFA 2026. Mick Jagger e Liam Gallagher hanno commentato la sconfitta sui social, con reazioni diverse: il primo ha espresso delusione, mentre il secondo ha mantenuto un tono più disteso. Entrambi hanno condiviso le loro opinioni online, senza ulteriori dettagli sulle dichiarazioni. La sconfitta ha segnato la fine del percorso della nazionale inglese nel torneo.

Mercoledì sera, l’ Inghilterra è stata eliminata dalla Coppa del Mondo FIFA 2026, e Mick Jagger e Liam Gallagher hanno reagito alla sconfitta, ognuno a modo suo. I “Three Lions” hanno perso 2-1 contro l’Argentina, un epilogo straziante che ha infranto il sogno della nazionale di raggiungere la prima finale mondiale degli ultimi sessant’anni. Dopo il primo gol del team sudamericano, una splendida rete di Enzo Fernández all’85° minuto, la regia televisiva ha inquadrato il frontman dei Rolling Stones, presente allo stadio di Atlanta. La sua reazione -un misto di delusione, con tanto di labbro inferiore sporgente e cenno negativo del capo- è diventata virale, diventando un meme. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Mick Jagger e Liam Gallagher hanno reagito alla sconfitta dell’Inghilterra ai Mondiali (e, sorprendentemente, il più tranquillo è il secondo)

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