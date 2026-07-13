Per Liam Gallagher non ci sono dubbi sulla nazionale che trionferà ai Mondiali di Calcio, il prossimo 19 luglio al MetLife di East Rutheford, nel New Jersey. La previsione del cantante degli Oasis vede l’Inghilterra alzare la Coppa Del Mondo, a distanza da sessant’anni dall’unico successo dei team dei Three Lions. Nella serata dell’11 luglio la squadra di Thomas Tuchel ha sconfitto la Norvegia, staccando il pass per la semifinale prevista il 15 contro l’ Argentina ad Atlanta. Liam è tra coloro che si sentono fiduciosi, tanto da scrivere su X: “ Stiamo vincendo questa Coppa Del Mondo WC . Ce la dovete fare”. Infine, ha fatto un cenno alla super hit Wonderwall, scrivendo: “Avanti Inghilterra, avanti Wonderwall. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - La profezia di Liam Gallagher: “L’Inghilterra vincerà i Mondiali di Calcio”

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