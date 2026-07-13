Liam Gallagher ha dichiarato che la sua squadra vincerà la Coppa del Mondo. La sua affermazione potrebbe mettere fine a una tradizione di scaramanzia tra i tifosi inglesi, che spesso preferiscono non esprimere troppo ottimismo prima delle competizioni. La dichiarazione si inserisce in un contesto di alta aspettativa, anche considerando il peso storico delle prestazioni della nazionale. La frase ha attirato l’attenzione sui social e tra gli appassionati di calcio.

C’è una cosa che gli inglesi sembrano non aver mai imparato: convivere con la scaramanzia. O, più semplicemente, evitare di caricarsi addosso altra pressione quando il peso della storia è già enorme. L’ Inghilterra non vince un Mondiale dal 1966 e, da allora, ogni grande torneo è diventato una rincorsa accompagnata da proclami, slogan e aspettative che troppo spesso si sono trasformati in macigni insormontabili. Mondiali 2026, le semifinali: mercoledì Inghilterra-Argentina L’esempio più famoso e recente è “ It’s Coming Home “, il coro diventato il simbolo della nazionale nelle ultime manifestazioni. Un inno nato con ironia, è vero, ma finito per incarnare la convinzione che il calcio stesse davvero tornando a casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Vinceremo questa Coppa del Mondo”: Liam Gallagher rischia di rompere l’incantesimo di Wonderwall ai Mondiali

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