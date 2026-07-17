Michelle Hunziker sul nuovo compagno | Con lui dormo benissimo

Michelle Hunziker, 49 anni, ha dichiarato di dormire molto bene con il nuovo compagno, Giulio Berruti, durante un’intervista a “Vanity Fair”. La conduttrice ha parlato per la prima volta della sua relazione, senza fornire altri dettagli. Non sono state rilasciate ulteriori informazioni sulla loro frequentazione o sulla natura del rapporto. La notizia si concentra sulla sua affermazione riguardo al sonno, senza approfondimenti sulla coppia.

Michelle Hunziker, 49 anni, parla per la prima volta del suo nuovo compagno, Giulio Berruti, in un’intervista esclusiva rilasciata a “Vanity Fair”. Dopo il matrimonio della sua primogenita Aurora celebrato a inizio luglio in Sicilia, la conduttrice si è concessa una vacanza in catamarano alle isole Eolie insieme al fidanzato e ad alcuni amici tra cui Jonathan Kashanian e Nunzia De Girolamo. Giulio Berruti, attore e medico odontoiatra, non ha presenziato alle nozze della figlia che Michelle Hunziker ha avuto da Eros Ramazzotti. “Nonostante l’invito di Aurora, Giulio, per grande eleganza e delicatezza verso la famiglia, ha preferito raggiungerci dopo il matrimonio, il 5 mattina”, spiega. 🔗 Leggi su Perizona.it

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Michelle Hunziker: «Il matrimonio con Giulio Berruti Mai dire mai. Dormo benissimo con lui»

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