Michelle Hunziker ha detto di non usare i figli come mezzo di ricatto durante le separazioni. Ha inoltre affermato che non crede più nell’amore eterno, ma nei compagni di vita. Con il nuovo partner si sente al sicuro e riposa bene. L’intervista è stata pubblicata su Vanity Fair, numero 30-31, in edicola fino al 28 luglio 2026. Da bambina, passava le vacanze in Riviera, a Gatteo a Mare.

Questa intervista a Michelle Hunziker è pubblicata sul numero 30-31 di Vanity Fair in edicola fino al 28 luglio 2026. Dove andava da piccola? «In Riviera, a Gatteo a Mare: per noi svizzeri-tedeschi era la cosa più esotica che poteva capitarci». Di quelle estati ce n’è una che ricorda più delle altre? «Sì, ma la passai a Militello, in provincia di Catania». Terra d’origine di Pippo Baudo. «Avevo 14 anni ed ero fidanzata in casa – anzi, come dicono i siciliani, zita in casa – con un ragazzino i cui genitori erano di lì. Siccome erano molto amici dei miei, avevo ottenuto il permesso di seguire lui e la sua famiglia. Stavo sempre sotto casa di Baudo nella speranza di incontrarlo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Michelle Hunziker: «Alle coppie che si separano dico: non usate i figli come mezzo di ricatto. L’amore per sempre non mi appartiene più, credo nei compagni di vita. Con Giulio Berruti mi sento al sicuro e ci dormo benissimo»

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