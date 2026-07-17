Miasmi nel Giuglianese | in corso ispezioni Arpac a impianti Attive le segnalazioni online

Da teleclubitalia.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le autorità stanno ispezionando gli impianti nel Giuglianese a causa di miasmi persistenti. Sono state avviate anche verifiche nelle province di Napoli e Caserta, con l’obiettivo di raccogliere informazioni sul fenomeno. Le segnalazioni online continuano a essere attive e vengono prese in considerazione durante le ispezioni. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le cause dei cattivi odori o i risultati delle verifiche in corso.

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Oltre alle visite ispettive, sono in corso inoltre, nei territori della provincia di Napoli e Caserta, delle verifiche per raccogliere elementi utili a inquadrare e caratterizzare il fenomeno. Diverse squadre sono impegnate in tal senso, attraverso sopralluoghi e raccolta dati. È possibile segnalare le maleodoranze attraverso i canali predisposti dall'Agenzia: è attivo il profilo @ArpacOdorBot sulla piattaforma social Telegram, che permette di fornire informazioni sulla tipologia e intensità delle maleodoranze. In alternativa, attraverso l’app “Arpa Campania” per dispositivi mobili, è possibile inviare segnalazioni nella sezione “Respira Campania”, previo accesso tramite Spid. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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