Le autorità stanno ispezionando gli impianti nel Giuglianese a causa di miasmi persistenti. Sono state avviate anche verifiche nelle province di Napoli e Caserta, con l’obiettivo di raccogliere informazioni sul fenomeno. Le segnalazioni online continuano a essere attive e vengono prese in considerazione durante le ispezioni. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le cause dei cattivi odori o i risultati delle verifiche in corso.

Oltre alle visite ispettive, sono in corso inoltre, nei territori della provincia di Napoli e Caserta, delle verifiche per raccogliere elementi utili a inquadrare e caratterizzare il fenomeno. Diverse squadre sono impegnate in tal senso, attraverso sopralluoghi e raccolta dati. È possibile segnalare le maleodoranze attraverso i canali predisposti dall'Agenzia: è attivo il profilo @ArpacOdorBot sulla piattaforma social Telegram, che permette di fornire informazioni sulla tipologia e intensità delle maleodoranze. In alternativa, attraverso l’app “Arpa Campania” per dispositivi mobili, è possibile inviare segnalazioni nella sezione “Respira Campania”, previo accesso tramite Spid. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Miasmi nel Giuglianese: in corso ispezioni Arpac a impianti. Attive le segnalazioni online

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