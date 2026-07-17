L’Arpa Campania ha avviato ispezioni tra Giugliano e il Casertano a seguito di segnalazioni di miasmi. Sono in corso controlli su impianti di trattamento rifiuti, depuratori e impianti di lavorazione organica. I cittadini possono inviare segnalazioni di maleodoranze tramite Telegram e l’app dedicata dell’agenzia.

Controlli su siti di trattamento rifiuti, depuratori e impianti di lavorazione organica. I cittadini possono segnalare le maleodoranze tramite Telegram e l’app Arpa Campania.. Napoli, 17 luglio 2026 – In seguito alle segnalazioni pervenute ad Arpac di maleodoranze diffuse sul territorio, in particolare nel comune di Giugliano in Campania (Na), ad esempio in località Ponte Riccio in prossimità della zona industriale, oltre che in alcuni comuni della provincia di Caserta, tra cui Lusciano, Parete e Trentola Ducenta, l’Agenzia ambientale regionale ha intensificato l’attività di controllo di varie categorie di impianti, avviando una serie di ispezioni per individuare le possibili origini del fenomeno avvertito dalla popolazione e indicare soluzioni tecnico-gestionali utili al superamento delle criticità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Miasmi tra Giugliano e Casertano, Arpac avvia ispezioni negli impianti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Miasmi Benevento Nord, l’Arpac garantisce al Sindaco esami e sopralluoghiL'Arpac ha assicurato al sindaco che verranno effettuati esami e sopralluoghi per verificare i miasmi provenienti dall'impianto di Benevento Nord.

Miasmi dall’impianto di biometano, controlli dell’Arpac: rilevate criticitàL’Arpac ha effettuato controlli sull’impianto di biometano a seguito delle segnalazioni di odori sgradevoli da parte di residenti in diverse località.

Puzza e miasmi nell'area nord/ovest, partite le indagini dell'Arpac, l'avviso alla cittadinanzaDa giorni i cittadini lamentavano un persistente cattivo odore, l'Arpac ha iniziato verifiche e ispezioni a tappeto ... napolitoday.it

Strani miasmi a Giugliano, controlli dell’Arpac su industrie, terreni e Stir per scoprire l’origineSegnalata la presenza di esalazioni a Giugliano in Campania. Il Prefetto ordina ispezioni in industrie, campi agricoli e allo Stir. Controlli anche sui roghi di Terra dei Fuochi. Strani miasmi ... fanpage.it