Miasmi notturni nel Magliese segnalazioni dei residenti | Aria irrespirabile

Nella notte tra Maglie, Scorrano e Muro Leccese, i residenti hanno segnalato la presenza di miasmi e un’aria irrespirabile. Diverse persone hanno descritto un odore sgradevole che si è diffuso nel territorio, causando disagio e fastidio. Non sono state riportate altre conseguenze o interventi da parte delle autorità fino a questo momento.

MAGLIE - È stata una notte di sofferenza quella appena trascorsa nel territorio tra Maglie, Scorrano e Muro Leccese, con miasmi e aria irrespirabile. Sono tanti i cittadini delle comunità dei tre centri ad aver percepito gli odori e ad aver segnalato l’accaduto, parlando di situazione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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