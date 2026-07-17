"Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto. Con l'ultimo DDL Sicurezza introduciamo una regola di puro buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari". Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene. Non dei criminali". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post su X. Tra queste introdotte dal Disegno di legge, il Ministro ha richiamato l'introduzione di una nuova ipotesi di avviso orale del Questore con divieto di aggregazione nei... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Mi aggredisci? Mi difendo". Meloni: nessun risarcimento a chi commette reati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso Roggero, il post di Meloni: «Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto»La premier ha scritto sui social che, dopo essere stata aggredita, si è difesa e ritiene ingiusto dover risarcire l’aggressore.

Meloni e il caso Mario Roggero: «Mi aggredisci, mi difendo. E dovrei risarcirti io?». L’attacco della premier sul gioielliere condannatoLa premier ha pubblicato un messaggio sui social media in cui commenta un episodio avvenuto tra lei e un gioielliere condannato.

Temi più discussi: I trent'anni di Reply, l'hi-tech made in Italy dal primo www fino alla fabbrica degli agenti di intelligenza artificiale (nella nuova sede torinese); Messi e il preparatore atletico del suo primo Mondiale: Si prese a pugni con un compagno, lo calmai con un libro; Malamovida, è allarme: il Campidoglio lancia la commissione sicurezza; Exequiel Zeballos sempre più vicino al Napoli: il Boca Juniors lo ha messo fuori rosa.

Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto. Con l’ultimo DDL Sicurezza introduciamo una regola di puro buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi famili x.com

Meloni: mi aggredisci e mi difendo. Devo risarcirti? Non è giustoRedazione 17 Luglio 2026, 12:34 Roma, 17 lug. (askanews) – Mi aggredisci. Mi difendo. msn.com

Mario Roggero, Meloni: Chi commette reati non può essere risarcito da chi si è difeso. Basta paradossiMi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto. Con l'ultimo ddl Sicurezza introduciamo una regola di puro buon senso: chi subisce un danno mentre ... ilmessaggero.it