La premier ha scritto sui social che, dopo essere stata aggredita, si è difesa e ritiene ingiusto dover risarcire l’aggressore. La frase è stata pubblicata in risposta a un episodio legato al caso Roggero, senza fornire dettagli specifici sull’incidente. La dichiarazione si concentra sulla percezione dell’ingiustizia nel processo di risarcimento, senza ulteriori commenti o spiegazioni. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita riguardo alle circostanze dell’aggressione o alle parti coinvolte.

«Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto». La premier Giorgia Meloni è intervenuta con un post sui social venerdì mattina sul caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo, senza menzionarlo: «Con l’ultimo DDL Sicurezza introduciamo una regola di puro buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari». E poi: «Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso». Infine: «Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene. Non dei criminali». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Caso Roggero, il post di Meloni: «Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Meloni zittisce Trump: “Attacchi insensati, io difendo l’Italia: essere tua amica non mi aiuta”La premier italiana ha risposto duramente a un commento di un ex presidente degli Stati Uniti, che aveva criticato le sue posizioni e insinuato che...

Schwazer: «Io innocente ma non mi difendo più»Un atleta è stato nuovamente coinvolto in accuse di doping, segnando la terza volta.

Temi più discussi: La Cassazione ha confermato la condanna del gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori; Caso Roggero: perché la Cassazione ha confermato la condanna; Caso Mario Roggero, perché la Cassazione può confermare la condanna o riaprire tutto; Caso Roggero: la parola fine della Cassazione. Il gioielliere verso la casa di reclusione di Fossano?.

La Cassazione ha confermato la condanna per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori in provincia di Cuneo x.com

Caso Roggero, la vicenda della rapina nella gioielleria e il caso giudiziarioNella ricostruzione confermata dagli accertamenti balistici, tutti i colpi vengono esplosi all'esterno della gioielleria, mentre i malviventi stanno ormai scappando. È il punto su cui si concentra l'i ... msn.com

Caso Roggero, il post di Meloni: Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giustoLa premier è intervenuta con un post sui social venerdì mattina sul caso del gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo ... roma.corriere.it

Roggero prepara la valigia per il carcere: Sto vendendo tutto reddit