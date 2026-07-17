Caso Roggero il post di Meloni | Mi aggredisci Mi difendo E dovrei risarcirti io? Non è giusto

Da roma.corriere.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La premier ha scritto sui social che, dopo essere stata aggredita, si è difesa e ritiene ingiusto dover risarcire l’aggressore. La frase è stata pubblicata in risposta a un episodio legato al caso Roggero, senza fornire dettagli specifici sull’incidente. La dichiarazione si concentra sulla percezione dell’ingiustizia nel processo di risarcimento, senza ulteriori commenti o spiegazioni. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita riguardo alle circostanze dell’aggressione o alle parti coinvolte.

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«Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto». La premier Giorgia Meloni è intervenuta con un post sui social venerdì mattina sul caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo, senza menzionarlo: «Con l’ultimo DDL Sicurezza introduciamo una regola di puro buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari».  E poi: «Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso». Infine: «Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene. Non dei criminali». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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