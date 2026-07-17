MGI e Vigilar il progetto anglo-italiano per produrre droni d’attacco nella Motor Valley
Il progetto tra aziende inglesi e italiane prevede la produzione di droni d’attacco nella Motor Valley. La guerra tra Russia e Ucraina ha mostrato come i droni siano diventati strumenti fondamentali nelle operazioni militari, passando da armi secondarie a risorse strategiche. La collaborazione mira a sviluppare e realizzare questi dispositivi, che stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nelle strategie di combattimento.
La guerra combattuta da Russia e Ucraina ha reso evidente come il drone d’attacco sia passato dall’essere un’arma accessoria a risorsa essenziale di cui disporre sul campo di battaglia. Per questo gli eserciti occidentali, dopo i rapporti stilati dagli osservatori, dagli analisti e dagli strateghi militari, intendono colmare il ritardo accumulato rispetto a un avversario teorico come la Federazione Russa, seguendo la lezione impartita dall’Ucraina, che è stata capace di predisporre una rete di produzione di droni armati che potesse garantire lo schieramento necessario. In questo scenario, anche l’Italia sta muovendo i primi passi verso una... 🔗 Leggi su It.insideover.com
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