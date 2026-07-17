MGI e Vigilar il progetto anglo-italiano per produrre droni d’attacco nella Motor Valley 

Notizia in breve

Il progetto tra aziende inglesi e italiane prevede la produzione di droni d’attacco nella Motor Valley. La guerra tra Russia e Ucraina ha mostrato come i droni siano diventati strumenti fondamentali nelle operazioni militari, passando da armi secondarie a risorse strategiche. La collaborazione mira a sviluppare e realizzare questi dispositivi, che stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nelle strategie di combattimento.