È stata annunciata la creazione di Mgi Italia, una joint venture tra una società britannica e una italiana. La collaborazione coinvolge MGI Engineering Ltd e Vigilar Group Spa, con sede nella Motor Valley. L’obiettivo è sviluppare droni ad alta tecnologia. La nuova società opererà in Italia e nel Regno Unito, concentrandosi sulla progettazione e produzione di sistemi drone avanzati. La joint venture è stata formalizzata di recente e rappresenta un passo importante nel settore dei veicoli aerei senza pilota.

Una collaborazione tra Regno Unito e Italia in uno degli ambiti più sensibili e “attuali” della difesa, quello dei droni. Una sinergia che fa leva sull’esperienza unica, riconosciuta a livello mondiale, che l’Italia ha maturato nella produzione di motori di auto e moto. Giovedì 4 giugno è stata presentata a Roma a Villa Wolkonsky, residenza ufficiale dell’ambasciatore britannico in Italia, una nuova società, MGI Italia, nata dalla joint venture tra un’azienda britannica, la MGI Engineering Ltd, e una italiana, la Vigilar Group Spa. La prima è una società di ingegneria con sede nell’Oxfordshire specializzata nell’ingegneria di sistemi ad alte prestazioni nei settori aerospaziale, della difesa e automobilistico. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilsole24ore.com - Nasce Mgi Italia: joint venture italo-britannica per droni ad alta tecnologia nella Motor Valley

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Droni: nasce Mgi, joint venture tra Uk e ItaliaDue aziende, una britannica e una italiana, hanno avviato una joint venture dedicata ai droni.

Intese adriatiche, ecco la nuova joint venture italo-albanese tra Fincantieri e KayoFincantieri e Kayo, società albanese, hanno firmato a Tirana un accordo di joint venture volto a rafforzare la collaborazione tra Italia e Albania...