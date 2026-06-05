Nasce Mgi Italia | joint venture italo-britannica per droni ad alta tecnologia nella Motor Valley

Da ilsole24ore.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata annunciata la creazione di Mgi Italia, una joint venture tra una società britannica e una italiana. La collaborazione coinvolge MGI Engineering Ltd e Vigilar Group Spa, con sede nella Motor Valley. L’obiettivo è sviluppare droni ad alta tecnologia. La nuova società opererà in Italia e nel Regno Unito, concentrandosi sulla progettazione e produzione di sistemi drone avanzati. La joint venture è stata formalizzata di recente e rappresenta un passo importante nel settore dei veicoli aerei senza pilota.

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Una collaborazione tra Regno Unito e Italia in uno degli ambiti più sensibili e “attuali” della difesa, quello dei droni. Una sinergia che fa leva sull’esperienza unica, riconosciuta a livello mondiale, che l’Italia ha maturato nella produzione di motori di auto e moto. Giovedì 4 giugno è stata presentata a Roma a Villa Wolkonsky, residenza ufficiale dell’ambasciatore britannico in Italia, una nuova società, MGI Italia, nata dalla joint venture tra un’azienda britannica, la MGI Engineering Ltd, e una italiana, la Vigilar Group Spa. La prima è una società di ingegneria con sede nell’Oxfordshire specializzata nell’ingegneria di sistemi ad alte prestazioni nei settori aerospaziale, della difesa e automobilistico. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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