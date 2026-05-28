Ecco il Motor Valley Fest taglio del nastro e folla in centro
L’8ª edizione del Motor Valley Fest è iniziata con il taglio del nastro nel Cortile d’onore dell’Accademia Militare di Modena. La cerimonia, seguita dal convegno inaugurale, ha visto la partecipazione di autorità civili e militari. In centro città si è formata una grande folla, con molte persone presenti per l’evento. La manifestazione prosegue con esposizioni e attività legate al mondo delle auto e delle moto.
Si è ufficialmente aperta l’8ª edizione del Motor Valley Fest. La tradizionale cerimonia del taglio del nastro, che ha seguito il convegno inaugurale, si è svolta nella splendida cornice del Cortile d’onore dell’Accademia Militare di Modena, alla presenza delle autorità civili e militari e dei. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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