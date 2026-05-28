Ecco il Motor Valley Fest taglio del nastro e folla in centro

Notizia in breve

L’8ª edizione del Motor Valley Fest è iniziata con il taglio del nastro nel Cortile d’onore dell’Accademia Militare di Modena. La cerimonia, seguita dal convegno inaugurale, ha visto la partecipazione di autorità civili e militari. In centro città si è formata una grande folla, con molte persone presenti per l’evento. La manifestazione prosegue con esposizioni e attività legate al mondo delle auto e delle moto.