Alle 19:15 del 17 luglio 2026, il cielo sulla capitale era sereno e il clima caldo. Durante il giorno, le condizioni meteorologiche sono state stabili, con il sole che ha prevalso soprattutto al mattino. Le previsioni indicano un tempo generalmente soleggiato, con poche nuvole nel pomeriggio. La giornata si è svolta senza particolari variazioni di temperatura o fenomeni atmosferici significativi.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord e tempo stabile al mattino con sole prevalente Valle d'Aosta Piemonte Liguria Poco nuvoloso altrove nel pomeriggio è stabilita in aumento sulle regioni di Nord Est sulla Romagna non sono previsti cambiamenti sostanziali sul Piemonte Liguria e Lombardia c'era tatami che ora con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque al centro stabile su tutti i settori con cielo sereno o poco nuvoloso dalla mattina alla sera non sono previsti cambiamenti sostanziali nel corso delle ore notturne Al Sud e sulle Isole condizioni di tempo stabile È soleggiato su tutte le regioni meridionali e insulari... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Meteo Roma del 17-07-2026 ore 19:15

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