Il 17 luglio 2026 alle 6:15, le previsioni meteo indicano condizioni di tempo stabile al Nord. Al mattino, sono previste nuvole sparse e schiarite isolate. La giornata si presenta senza precipitazioni significative e con temperature che dovrebbero mantenersi nella norma stagionale. Non sono segnalati eventi meteorologici estremi né variazioni improvvise nel corso della giornata.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord del condizioni di tempo stabile al mattino a nord con Bobby sparse e schiarite isolate precipitazioni sulle Alpi Orientali tra pomeriggio sera generale aumento dell'instabilità con formazione di acquazzoni e temporali movimento Da ovest verso est ancora residui fenomeni in nottata al centro giornata all'insegna del tempo stabile su tutta Le regioni con Cieli che saranno sereni o poco nuvolosi al mattino che al pomeriggio nessuna variazione in serata ovunque al sud e sulle Isole condizioni di tempo stabile È soleggiato su tutte le regioni meridionali e insulari per l'intera giornata... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Meteo Roma del 17-07-2026 ore 06:15

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