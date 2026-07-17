Meteo | le previsioni regione per regione di sabato 18 e domenica 19 luglio
Le previsioni indicano tempo stabile nel fine settimana, con cieli sereni al mattino e poche nuvole nel pomeriggio. La giornata di sabato sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo, senza precipitazioni significative.
Meteo: queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di sabato 18 e domenica 19 luglio. Sabato tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite. Temperature comprese tra +24 C e +39 C. Domenica giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con cieli sereni ovunque. Temperature comprese tra +23 C e +38 C. NAZIONALE AL NORD Tempo stabile al mattino con sole prevalente su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria; poco nuvoloso altrove. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Sabato 16 maggio 2026
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