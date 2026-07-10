Sabato e domenica, il Nord Italia rischia temporali e rovesci, mentre il Centro e il Sud restano sotto il dominio di un’alta pressione con caldo intenso. Le temperature massime superano i 35 gradi in molte zone, ma al Nord si prevedono temporali pomeridiani e locali grandinate. Le condizioni meteo si manterranno così fino a domenica, con variazioni di intensità e distribuzione. Nessun cambiamento significativo previsto per le temperature, che rimarranno elevate su gran parte del Paese.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’anticiclone africano domina il Paese, ma al Nord aumenta il rischio di rovesci. Il prossimo weekend sarà caratterizzato da un’Italia divisa in due dal punto di vista meteorologico. Da una parte il caldo intenso portato dall’anticiclone africano, che continuerà a interessare gran parte della Penisola, dall’altra il ritorno di temporali e instabilità soprattutto sulle regioni settentrionali. La situazione atmosferica vedrà infatti il contrasto tra l’alta pressione di origine nordafricana, responsabile delle temperature elevate e del clima stabile, e correnti più fresche e instabili provenienti dall’Europa orientale, capaci di favorire fenomeni temporaleschi nelle zone più esposte. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Meteo, il weekend in Italia tra caldo intenso e temporali: ecco le previsioni per sabato 11 e domenica 12 luglio

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Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni città per città

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