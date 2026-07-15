Allerta grandine e temporali estremi al Nord | le previsioni meteo fino a domenica 19 luglio

Da gazzetta.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fino a domenica 19 luglio, le previsioni meteo segnalano temporali e grandinate al Nord Italia. L’instabilità atmosferica riguarda principalmente le regioni settentrionali, dove si prevedono piogge intense e fenomeni violenti. Nel contempo, un’ampia ondata di calore interessa il Centro-Sud, causata da un anticiclone nordafricano. La situazione meteorologica vede quindi un contrasto tra le alte temperature nel centro e sud e le condizioni di instabilità nel Nord.

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L’Italia si trova in una morsa meteorologica caratterizzata da un contrasto estremo: da un lato la terza, intensa ondata di calore della stagione, guidata dall’anticiclone nordafricano che avvolge il Centro-Sud; dall’altro, l’instabilità che colpisce il Settentrione, con il rischio di fenomeni violenti. Scopriamo l'evoluzione delle condizioni meteo e delle temperature previste da oggi, mercoledì 15 luglio, fino alla fine del weekend. La giornata di oggi è segnata da un netto peggioramento su parte del Nord. A partire dalle ore 17 è atteso lo sviluppo di sistemi temporaleschi intensi e un possibile MCS (Sistema convettivo a mesoscala),... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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