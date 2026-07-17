Meteo è la fine della terza ondata di caldo | temperature giù di 10 gradi e temporali le previsioni di Abelli

Da domenica 19 luglio le temperature inizieranno a diminuire, soprattutto al Nord e sulle regioni adriatiche, con cali che potrebbero arrivare fino a 10 gradi entro la metà della settimana. La terza ondata di caldo sta finendo, con l'arrivo di temporali che accompagneranno il cambiamento climatico.

Le previsioni meteo di Simone Abelli per Fanpage.it: "L'ondata di caldo degli ultimi giorni vicino a una svolta: da domenica 19 luglio cominceranno a scendere le temperature soprattutto al Nord e sulle regioni adriatiche, ed entro la metà della prossima settimana potrebbero calare anche di 10 gradi. In arrivo anche temporali". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Allerta Meteo, storica ondata di caldo ma il Sud si salva. Forti temporali di calore tutti i giorni!

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