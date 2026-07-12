Una nuova ondata di caldo colpirà diverse regioni italiane, con temperature che supereranno i 40 gradi. L’anticiclone africano è responsabile di questa fase, dopo una breve pausa. La terza intensa ondata di calore della stagione estiva è prevista in arrivo, con condizioni di caldo estremo che interesseranno gran parte del territorio. Nessuna variazione al momento sulle previsioni, che indicano temperature elevate in molte zone del paese.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’anticiclone africano porta una nuova fiammata di calore. Dopo una breve fase di tregua, l’Italia si prepara ad affrontare la terza intensa ondata di calore della stagione estiva. L’arrivo dell’ anticiclone africano farà aumentare rapidamente le temperature, con valori che in alcune aree potrebbero superare i 40 gradi. Il caldo più intenso interesserà soprattutto il Centro-Sud, la Sicilia e la Sardegna, mentre sulle zone alpine non mancheranno episodi di instabilità con temporali anche di forte intensità. A partire da lunedì 13 luglio molte regioni saranno coinvolte dalla nuova fase di caldo estremo, con condizioni simili a quelle già registrate in altre aree d’Europa, dove sono tornati gli avvisi di massima allerta per le alte temperature. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Meteo, arriva la terza ondata di caldo: temperature oltre i 40 gradi in diverse regioni

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Arriva la terza ondata di calore in Italia: attesi oltre 40°C

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