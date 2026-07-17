Meteo come sarà il tempo ad agosto | ondate di caldo estremo e fenomeni distruttivi

L’Italia sta affrontando un’estate caratterizzata da ondate di caldo estremo e temporali improvvisi. Dopo settimane di temperature elevate e sbalzi improvvisi, gli esperti seguono con attenzione le previsioni per le prossime settimane. Si registrano fenomeni meteorologici che provocano danni e condizioni climatiche molto variabili. La situazione rimane in evoluzione, con possibili ulteriori ondate di calore e temporali intensi durante il mese di agosto.

L’Italia continua a fare i conti con un’estate dal volto imprevedibile. Dopo settimane segnate da ondate di calore, temporali improvvisi e forti sbalzi delle temperature, gli esperti stanno monitorando con attenzione l’evoluzione delle prossime settimane. Le ultime giornate hanno regalato una parentesi più sopportabile in molte regioni, ma potrebbe trattarsi soltanto di un intervallo destinato a durare poco. >> Il dramma della famosa italiana, da idolo a senza tetto Le previsioni a lungo termine, infatti, invitano alla prudenza. Se da un lato il clima appare temporaneamente più mite, dall’altro i principali modelli meteorologici iniziano a... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Estate 2026: caldo intenso in arrivo ma giugno potrebbe regalarci una tregua

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