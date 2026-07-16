Le proiezioni per agosto indicano un aumento delle temperature, con valori oltre i 50 gradi in alcune aree. Sono previste anche ondate di caldo anomalo e eventi meteorologici estremi come grandinate distruttive e nubifragi lampo. Il mese di luglio si sta concludendo con un caldo intenso, e le previsioni suggeriscono che agosto potrebbe essere ancora più difficile dal punto di vista climatico.

Se il mese di luglio si sta congedando sotto il segno di un caldo opprimente, le prime proiezioni per agosto delineano uno scenario meteorologico ancora più estremo e preoccupante. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo per le previsioni a medio termine (ECMWF) non lasciano spazio a speranze di refrigerio: il prossimo mese rischia di essere dominato da una potente e persistente anomalia termica, con temperature diffusamente al di sopra delle medie stagionali e il costante pericolo di fenomeni temporaleschi di inaudita violenza. Agosto di fuoco: termometri fino a +5°C sopra la media L'avvio di agosto vedrà ancora una volta protagonista assoluto l'anticiclone africano. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Meteo agosto, in arrivo ondate di caldo anomalo: temperature oltre 50 gradi ed eventi estremi. «Grandinate distruttive e nubifragi lampo»

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METEO. SECONDA ONDATA DI CALDO, QUANTO DURERA' TENDENZA

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