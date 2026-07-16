Nel mese di agosto 2026 si registrano temperature elevate e ondate di caldo africano. Si verificano frequenti temporali e grandinate che interrompono le ondate di calore. L'anticiclone si mantiene stabile, portando giornate di afa intensa. Le condizioni meteorologiche mostrano variazioni tra caldo estremo e temporali improvvisi. La presenza di grandinate si alterna a periodi di alta pressione, con fenomeni violenti che colpiscono diverse zone.

Le previsioni meteo di agosto 2026 hanno per protagonisti il caldo africano, l'afa e temporali estremi. L'estate continua ad essere caratterizzata da temperature elevate e da frequenti rimonte dell'anticiclone. Ma cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime settimane? Le più recenti proiezioni stagionali indicano un mese ancora molto caldo, con valori termici spesso superiori alla media del periodo, anche se non mancheranno fasi più instabili capaci di interrompere temporaneamente il dominio dell'alta pressione. È bene ricordare che si tratta di tendenze meteorologiche a lungo termine e non di previsioni puntuali: l'affidabilità diminuisce con l'aumentare della distanza temporale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Previsioni meteo agosto 2026: dal caldo africano all'afa, dai temporali alle grandinate che spezzeranno le ondate di calore

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Met Office Warning: Super El Niño 2026–27 Could Trigger Record UK & Ireland Weather Extremes

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