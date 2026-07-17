Meteo Campania caldo e afa nel weekend | picchi fino a 38-40°C

Da venerdì 17 a domenica 19 luglio, la regione registra condizioni di alta pressione con temperature che raggiungono i 38-40°C. Le giornate sono caratterizzate da sole e umidità crescente, con brezze sulle aree costiere. Un cambiamento del tempo è previsto tra il 21 e il 22 luglio, quando si attende un abbassamento delle temperature e un diverso regime di umidità.

Meteo Campania: da venerdì 17 a domenica 19 luglio alta pressione, sole e temperature elevate su tutta la regione. Sulle coste brezze ma umidità in aumento, cambio atteso dal 21-22 luglio. Meteo Campania Caldo intenso e afa in aumento in Campania nel weekend. Secondo le previsioni di 3Bmeteo, da oggi, venerdì 17 luglio, fino a domenica 19 luglio la regione resterà sotto l’influenza dell’anticiclone africano, con tempo stabile e soleggiato quasi ovunque. Il picco dell’ondata di calore è atteso tra venerdì e sabato, con temperature che nelle aree interne potranno raggiungere i 38-40°C, in particolare nel Beneventano. Sulle coste, comprese Napoli e l’area metropolitana, le brezze limiteranno i valori massimi, ma l’umidità renderà l’afa pesante anche durante la notte. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Meteo, ondata di caldo e afa: temperature fino a 30° nel weekend. Le previsioni

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