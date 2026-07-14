Dal 14 al 16 luglio, la regione è sotto l’influenza di un’alta pressione che porta giornate di sole e temperature elevate. La colonnina di mercurio raggiunge picchi tra i 38 e i 40 gradi nelle zone interne. L’afa aumenta, rendendo l’aria particolarmente pesante e soffocante. Le condizioni meteo sono stabili, con nessuna previsione di pioggia o cambiamenti significativi.

Meteo Campania, previsioni 14-16 luglio: alta pressione, sole e caldo intenso. Afa in aumento e picchi fino a 38-40 gradi nelle aree interne. Sole, alta pressione e caldo in aumento sulla Campania. Oggi, martedì 14 luglio, la regione sarà interessata da condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con cieli sereni o poco nuvolosi dalla costa alle aree interne. Secondo le previsioni di 3BMeteo, l’anticiclone africano prenderà il sopravvento nel corso della settimana, favorendo una fase di caldo intenso e duraturo. Il picco è atteso da metà settimana, con massime che nelle aree interne potranno raggiungere valori molto elevati. La giornata di oggi sarà caratterizzata da tempo stabile e assolato ovunque. 🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - Meteo Campania, ancora caldo forte: afa in aumento e picchi fino a 38-40 gradi

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Meteo, ondata di caldo e afa: temperature fino a 30° nel weekend. Le previsioni

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Meteo, caldo in aumento e picchi fino a 38 gradiLe temperature massime raggiungeranno fino a 38 gradi durante la settimana, con un aumento deciso dei valori termici rispetto ai giorni precedenti.

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