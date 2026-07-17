Meteo bomba d' acqua | divelto un tetto distrutto un autolavaggio alberi caduti e black out

Il 17 luglio, una forte ondata di maltempo ha colpito il Nordest, causando danni significativi. Un tetto è stato divelto, un autolavaggio è stato distrutto, e diversi alberi sono caduti sulla strada. Sono stati registrati blackout in alcune zone, mentre le operazioni di soccorso sono in corso per rimuovere i tronchi e ripristinare l'energia elettrica. I danni sono concentrati principalmente nelle province di Pordenone e nella Marca.

Un'ondata di maltempo ha investito oggi, 17 luglio, il Nordest, con danni che si registrano al momento soprattutto nella provincia di Pordenone e nella Marca. Forti raffiche di vento e pioggia battente hanno fatto crollare alberi in diverse località, talvolta danneggiando anche alcune strutture. Sono più di 100 le richieste di soccorso, riconducibili all'ondata di maltempo, che i comandi di Pordenone e Udine hanno ricevuto tra le 9.00 e le 10.45 di oggi per alberi pericolanti o caduti, allagamenti e strutture pericolanti. A San Vito, nella zona industriale, un'auto è stata centrata da un albero. Nella Marca, a Cimadolmo un albero ha abbattuto i cavi della media tensione che sono finiti a loro volta su un furgone con due persone a bordo, rimaste fortunatamente illese. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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MALTEMPO DA INCUBO: RAFFICHE DI VENTO OLTRE I 100 KM/H SPAZZANO VIA TETTI E ALBERI | 12/05/2026

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