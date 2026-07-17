Meteo pioggia battente e vento forte | alberi caduti e black out

Alle 8.30 di oggi, in provincia di Pordenone, sono iniziati rovesci di pioggia intensa e raffiche di vento. Alberi sono caduti in diverse zone, tra cui Pasiano, Fiume Veneto, Zoppola e Casarsa. Sono stati segnalati disagi e blackout in alcune aree, con interruzioni di corrente e difficoltà alla viabilità. La situazione riguarda principalmente le prime ore del mattino, con precipitazioni e raffiche di vento che continuano.

PORDENONE - Fortunale e alberi caduti in provincia di Pordenone a partire dalle 8.30 di oggi, 17 luglio. Le prime segnalazioni di piante a terra e disagi arrivano da Pasiano, Fiume Veneto, Zoppola e Casarsa. Ci sono anche interruzioni di corrente a causa del violento temporale. Raffiche di vento e pioggia battente. Squadre dei vigili del fuoco al lavoro. A Zoppola le forti raffiche di vento hanno divelto la copertura presente nell'area verde gestita dall'associazione I Ragazzi di Poincicco, nella frazione Poincicco. Traffico rallentato A causa del maltempo si sono registrati anche rallentamenti al traffico. Disagi in particolare sull'autostrada A4 tra Latisana e il bivio A4A28. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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Allerta massima domani! Neve molto intensa, pioggia battente, vento forte e ondata di freddo.

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