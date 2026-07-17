Meteo pioggia battente e vento forte | divelto un tetto distrutto un autolavaggio alberi caduti e black out
Un’ondata di maltempo ha colpito il Nordest, causando danni tra Pordenone e la Marca. Un tetto è stato divelto, un autolavaggio distrutto e diversi alberi sono caduti. Sono stati segnalati black out e vento forte, con pioggia battente che ha aggravato la situazione. La situazione rimane sotto controllo, ma le condizioni meteo continuano a essere avverse nella zona.
Un'ondata di maltempo ha investito oggi, 17 luglio, il Nordest, con danni che si registrano al momento soprattutto nella provincia di Pordenone e nella Marca. Forti raffiche di vento e pioggia battente hanno fatto crollare alberi in diverse località, talvolta danneggiando anche alcune strutture. PORDENONE Fortunale e alberi caduti in provincia di Pordenone a partire dalle 8.30 di oggi, 17 luglio. Le prime segnalazioni di piante a terra e disagi arrivano da Pasiano, Fiume Veneto, Zoppola e Casarsa. Ci sono anche interruzioni di corrente a causa del violento temporale. Raffiche di vento e pioggia battente. Squadre dei vigili del fuoco al lavoro. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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