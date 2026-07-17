Messico violento terremoto al largo del Chipas | escluso rischio tsunami

Notizia in breve

Un terremoto di magnitudo 7,4 si è verificato al largo della costa del Chiapas, nel Messico meridionale. La scossa è stata avvertita nella regione, ma non si sono registrati danni immediati significativi. Le autorità hanno escluso il rischio di tsunami nella zona. Le squadre di soccorso sono state messe in allerta e stanno monitorando la situazione. Non ci sono notizie di vittime o feriti al momento.