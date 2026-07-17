Messico violento terremoto al largo del Chipas | escluso rischio tsunami
Un terremoto di magnitudo 7,4 si è verificato al largo della costa del Chiapas, nel Messico meridionale. La scossa è stata avvertita nella regione, ma non si sono registrati danni immediati significativi. Le autorità hanno escluso il rischio di tsunami nella zona. Le squadre di soccorso sono state messe in allerta e stanno monitorando la situazione. Non ci sono notizie di vittime o feriti al momento.
La terra trema inMessico. Nella giornata odierna una violenta scossa dimagnitudo 7.4ha colpito la costa delChiapas, lo stato più meridionale del Paese, facendo violentemente tremare gli edifici nei vicini Stati di Guatemala e El Salvador e facendo immediatamente scattare l’allerta tsunami, poi rientrata a seguito delle valutazioni delle autorità messicane. Secondo quando registrato dalloUnited States Geological Survey (Usgs), l’epicentro del sisma si trova in mare, a71 chilometri a ovest-sud-ovest della città messicana di Puerto Madero, sulla costa che si affaccia sull’oceano Pacifico, a circa 13 chilometri dal confine con il Guatemala.... 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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