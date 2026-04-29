Il prossimo Mondiale attirerà molte attenzioni su chi potrebbe ottenere il Pallone d’oro 2026. Tra i nomi che circolano, alcuni giocatori sono considerati favoriti, mentre altri sono in corsa per aggiudicarsi il riconoscimento più ambito del calcio internazionale. La competizione tra i vari talenti si intensifica in vista delle fasi finali del torneo, creando aspettative tra appassionati e addetti ai lavori.

Gran parte dell’attenzione del prossimo Mondiale sarà rivolta a chi potrebbe vincere il Pallone d’oro 2026. Michael Olise e Lamine Yamal sono al momento i due contendenti favoriti, ma il “terzo incomodo” potrebbe essere Harry Kane, che fino allo scorso anno non aveva mai vinto un trofeo di squadra in carriera. Anche Kvaratskhelia potrebbe ambire al Pallone d’oro, ma ha la “penalità” di non giocare il Mondiale con la Georgia. Il suo collega al Bayern (24 anni) e il diciottenne del Barcellona avranno ancora tanti anni davanti per poter provare a vincere l’ambizioso premio individuale, l’attaccante inglese no. Kane al Bayern Monaco si è preso la sua rivincita.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Kane vincitore del Pallone d’oro sarebbe una favola più affascinante di Yamal e Olise

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